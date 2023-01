Macron emite alerta sobre o futuro da Europa – CMIO

Segundo o presidente francês, o continente deve decidir se quer ser livre ou “vassalo” da China ou dos Estados Unidos

A Europa encontra-se no meio de um “crise sem precedentes” sobre o conflito na Ucrânia, disse o presidente francês, Emmanuel Macron, na quinta-feira. Ele acrescentou que o continente tem que escolher se quer ser livre ou se tornar totalmente dependente dos EUA ou da China.

Em entrevista ao jornal espanhol El Pais, o líder francês destacou que o modelo econômico da Europa está sendo “profundamente afetado pelas consequências diretas e indiretas desta guerra.”

Em termos de economia, o mundo é definido pela “polaridade” entre os EUA e a China, e a Europa ainda não decidiu se quer “tornar-se o vassalo de um dos dois” ou seguir o caminho da liberdade e da solidariedade, disse Macron.

Embora a Europa até agora não tenha conseguido responder cabalmente a esta questão, a resposta é “uma Europa economicamente, tecnologicamente e militarmente soberana. Em outras palavras, uma Europa verdadeiramente poderosa”, enfatizou o presidente francês.













Macron acredita que a crise que a Europa vive agora também depende do fato de o continente não ter “digerido” o período após o fim da Guerra Fria. A UE apressou-se a expandir-se rapidamente para leste, acreditando que “os problemas foram resolvidos” assim que a Guerra Fria terminou, disse o presidente francês. Agora, a UE tem dois grupos de nações que têm visões diferentes sobre o futuro do bloco, disse ele, acrescentando que a Europa Oriental busca mais autonomia nacional dentro da UE e “temos que saber ouvi-los.”

Esta crise, no entanto, está a assolar não só a Europa, mas todas as democracias ocidentais, que são “experimentando uma espécie de cansaço, uma perda de referências coletivas”, Macron acredita. O próprio sistema capitalista global está em crise, pois não tira mais as pessoas da pobreza, mas apenas causa “desigualdades para disparar”, causando um “crise de consciência para as democracias”, ele adicionou.

O presidente francês há muito defende a criação de uma comunidade política europeia mais estreita que compartilhe valores democráticos e coopere estreitamente em energia, transporte e segurança. Macron também insistiu que a Europa deveria ser menos dependente da OTAN e buscar “autonomia estratégica” do bloco militar liderado pelos Estados Unidos.