Parlamento da UE aprova resolução contra atos em Brasília e culpa Bolsonaro por 'difusão do ódio'

“Falo para você, Bolsonaro, que a invasão das instituições democráticas no Brasil é sua responsabilidade pessoal. Com seus ataques contra a democracia, com suas mentiras, a difusão do ódio e a tentativa de dividir a sociedade”, disse a deputada Anna Cavazzini, autora da convocação do debate e apoiada por centenas de outros parlamentares, segundo a coluna de Jamil Chade no UOL.