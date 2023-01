Outra nação da UE considera enviar tanques para a Ucrânia – Politico — CMIO

A França poderia enviar sua armadura Leclerc para Kiev, mas a questão é “complicada”, dizem as fontes da agência

A França está considerando a entrega de tanques Leclerc para a Ucrânia em um esforço para superar a relutância da Alemanha em fazer um compromisso semelhante, informou o Politico na quinta-feira, citando fontes. Se a França chegar a essa decisão, ela se tornará a terceira nação a prometer blindagem pesada de fabricação ocidental a Kiev.

De acordo com um funcionário francês entrevistado pelo veículo, Paris pode recorrer à medida para fornecer à Alemanha uma estrutura conjunta para remessas de tanques para a Ucrânia. O governo alemão argumentou repetidamente que não forneceria tanques Leopard 2 a Kiev, alegando que as entregas de tais armas deveriam ser coordenadas com seus aliados.

No entanto, a França ainda não tomou uma decisão final sobre o assunto, diz o relatório. “O assunto é complicado e ainda não foi resolvido em Paris. Mas estamos pensando nisso”, um funcionário francês disse ao Politico.

Ele acrescentou que a questão pode ser abordada na reunião conjunta do gabinete franco-alemão agendada para domingo.













Vários meios de comunicação informaram que o chanceler alemão Olaf Scholz gostaria que os EUA se comprometessem a enviar tanques antes que Berlim entregasse tanques Leopard 2 à Ucrânia. No entanto, na quarta-feira, um alto funcionário do Pentágono sinalizou que os EUA ainda não estão prontos para enviar seus tanques M1 Abrams para Kiev.

“Só acho que ainda não chegamos lá,” admitiu Colin Kahl, o principal conselheiro político do Pentágono. Ele descreveu a armadura feita nos Estados Unidos como “uma peça de equipamento muito complicada.”

“É caro. É difícil treinar. Tem um motor a jato”, ele adicionou.

Os pedidos para que a Alemanha forneça Leopards a Kiev ficaram mais altos depois que, na semana passada, o Reino Unido confirmou que enviaria 14 tanques de batalha Challenger 2 para a Ucrânia. A Polônia também anunciou que transferiria uma empresa de tanques Leopard 2 para a Ucrânia “como parte da construção da coalizão” enquanto exorta outras nações ocidentais a seguirem o exemplo.

A reexportação desses tanques pesados, no entanto, ainda não recebeu sinal verde da Alemanha, com Berlim alertando Varsóvia de que prosseguir com a entrega sem sua aprovação seria total. “ilegal.”

A Rússia criticou repetidamente os países ocidentais por enviarem armas para a Ucrânia, argumentando que isso apenas prolongaria o conflito. Na segunda-feira, o secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, alertou que os tanques de fabricação ocidental fornecidos à Ucrânia “vai queimar” e não seria capaz de mudar o resultado das hostilidades.