O embaixador russo na Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra, Gennady Gatilov, por sua vez, enfatizou que o posicionamento da Suíça na Ucrânia afetou o papel internacional de Berna e afirmou que, após o início da operação militar especial russa na Ucrânia, a Suíça abandonou, de fato, o seu status de neutralidade para se colocar do lado de Kiev e dos seus patrocinadores da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).