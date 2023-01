Refugiados ucranianos maltratados em país da UE – relatório – CMIO

Aqueles que fugiram do conflito para a Finlândia estão sendo muito mal pagos, descobriu uma inspeção sindical de construtores

Uma investigação conduzida por um sindicato de construtores finlandês revelou que refugiados ucranianos que trabalhavam em um canteiro de obras na cidade de Tampere, no norte do país, estavam sendo significativamente mal pagos e maltratados pelo empreiteiro encarregado da construção.

De acordo com um relatório divulgado pelo Sindicato Finlandês da Construção (Rakennusliito) na quarta-feira, os construtores ucranianos que trabalham na estação de tratamento de águas residuais de Sulkavuori foram forçados a se inscrever como empresários autônomos em vez de assinar um contrato de trabalho. Por causa disso, o sindicato diz que os trabalhadores recebiam menos da metade dos salários apropriados para o trabalho.

Rakennusliito descobriu que os experientes consertadores de aço no local de Sulkavuori, que faziam turnos de 10 horas durante a semana e turnos de seis horas aos sábados, recebiam menos da metade do valor que lhes permitiria trabalhar como empresários reais – cerca de 14 euros por hora. No entanto, após taxas de serviço, taxas de seguros e contribuições para pensões, o seu salário líquido chegava a apenas dez euros por hora. Além disso, a fiscalização também constatou que os salários do mês de novembro só foram pagos em meados de janeiro.

Também não ficou claro quem deveria pagar por seu trabalho, disse o especialista em contratos do sindicato, Toni Malmstrom, em um comunicado. "A gestão no local e os próprios trabalhadores tinham informações diferentes sobre quem paga seus salários", de acordo com Malmström.













Os gerentes do local explicaram ao sindicato que os trabalhadores ucranianos chegaram à fábrica de Sulkavuori por meio de uma instituição de caridade letã. No entanto, o sindicato afirma ter descoberto que a organização é na verdade uma agência de empregos chamada SIA UNA R.

“Disfarçando a exploração de mão de obra estrangeira, neste caso refugiados de guerra ucranianos, já que a caridade ultrapassa todas as fronteiras”, disse. disse Kimmo Palonen, vice-presidente do sindicato. “É sobre a economia paralela e a exploração das pessoas. É claro que o empreiteiro principal da obra tem uma grande responsabilidade pela forma como uma obra pública financiada com recursos fiscais trata a mão de obra.”

O sindicato diz que denunciou o caso às autoridades regionais, à polícia, à repartição de finanças e à administração de imigração.