Microsoft anuncia demissões em massa – CMIO

A gigante de tecnologia dos EUA cortará 10.000 funcionários até o final de março em meio a preocupações com uma desaceleração econômica global

A Microsoft anunciou na quarta-feira que eliminará 10.000 empregos em todo o mundo, quase 5% de sua força de trabalho, e assumirá um encargo de US$ 1,2 bilhão em meio à desaceleração do crescimento global.

Em uma nota aos funcionários vista pela Reuters, o presidente-executivo da empresa, Satya Nadella, disse que as demissões seriam concluídas até o final de março, com notificações a partir de quarta-feira.

Segundo o CEO, a empresa enfrentava uma crise no mercado de computadores pessoais, pois os clientes que aceleravam seus gastos com tecnologia digital durante a pandemia agora tentam “otimizem seus gastos digitais para fazer mais com menos.”

“Também estamos vendo organizações em todos os setores e áreas geográficas serem cautelosas, pois algumas partes do mundo estão em recessão e outras estão antecipando uma”, Nadella escreveu.

Ele acrescentou, no entanto, que a Microsoft continuará contratando em áreas estratégicas importantes, enfatizando a importância de construir um “nova plataforma informática” usando avanços em inteligência artificial.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Amazon vai despedir milhares de trabalhadores – CEO

O anúncio de corte de empregos da Microsoft segue os de outras grandes empresas de tecnologia em meio a preocupações crescentes de uma desaceleração global.

A Amazon disse anteriormente que cortará cerca de 18.000 posições, enquanto a Meta, controladora do Facebook, está demitindo 11.000, cerca de 13% de sua força de trabalho. O novo CEO do Twitter, Elon Musk, também cortou recentemente a força de trabalho da empresa.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT