Financial Times descreveu o cenário de um ataque nuclear nos Estados Unidos

John Thornhill, jornalista do Financial Times, descreveu um experimento durante o qual ocorre um ataque nuclear da “ Rússia condicional” aos Estados Unidos

De acordo com o enredo do programa criado pelos cientistas da Universidade de Princeton Sharon Weiner e Moritz Kutt, criado para óculos de realidade virtual, a cobaia deve assumir a função do presidente americano. Ele terá que decidir sobre uma resposta a um ataque nuclear no menor tempo possível.