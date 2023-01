Moscou e Minsk assinaram um memorando de entendimento sobre biossegurança

Um memorando de entendimento entre os governos da Bielorrússia e da Federação Russa sobre questões de garantia de segurança biológica foi assinado após uma reunião conjunta do Conselho do Ministério das Relações Exteriores da Bielorrússia e do Conselho do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa realizada em Minsk na quinta-feira. O documento foi assinado pelos chefes das agências de relações exteriores Sergei Aleinik e Sergei Lavrov.