Türkiye nega ligação entre o acordo do F-16 e as ofertas nórdicas da OTAN – CMIO

Ancara espera comprar 40 novos jatos produzidos pela Lockheed, mas o acordo tem oponentes em Washington

A proposta de compra de caças F-16 dos EUA por Türkiye e sua manutenção da OTAN enquanto a Finlândia e a Suécia buscam ingressar no bloco militar liderado pelos EUA são “não relacionado,” O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, insistiu.

A venda de armas beneficiaria tanto os EUA quanto a Türkiye, disse ele a jornalistas na quarta-feira, após uma reunião com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em Washington, DC. A aceitação de Ancara das ofertas da OTAN pelas nações nórdicas nunca foi uma “condição prévia” para a venda de aviões de guerra, acrescentou, citado pela imprensa turca.

Türkiye quer comprar 40 novos aviões de guerra produzidos pela Lockheed, bem como 79 kits de atualização para F-16s que a Força Aérea Turca já possui em sua frota. O pedido foi enviado em outubro de 2021, mas o negócio multibilionário tem opositores no Congresso dos EUA.

Na semana passada, o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, enviou um aviso informal aos legisladores sobre sua intenção de prosseguir com a proposta de venda. O senador Bob Menendez, presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, é um crítico de longa data da proposta e prometeu bloquear o acordo.













“Até [Turkish President Recep Tayyip] Erdogan … começa a agir como um aliado de confiança deveria, não vou aprovar esta venda”, disse um comunicado preparado por Menendez e obtido pelo Politico. Ele também expressou apoio à venda de jatos F-35 para a rival europeia turca Grécia.

A administração do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expulsou Türkiye do programa F-35 em 2019. Alegou que Ancara colocou em perigo os segredos da plataforma de armas avançadas ao comprar mísseis antiaéreos de longo alcance S-400 da Rússia. O governo de Erdogan negou que fosse esse o caso.

Cavusoglu foi questionado sobre a venda planejada de F-35s para a Grécia na quarta-feira e observou que o equilíbrio da cooperação militar que os EUA tinham com os dois aliados da OTAN havia “deteriorado”.

A Finlândia e a Suécia solicitaram adesão à OTAN em maio passado, citando uma suposta ameaça vinda da Rússia. A Türkiye condicionou a aceitação de suas propostas ao levantamento do embargo de armas e a uma melhoria na ação antiterrorista. As duas nações nórdicas, afirmou Ancara, serviram de abrigo para forças que o governo turco considera terroristas.