Anteriormente, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, respondendo a uma pergunta sobre se os Estados Unidos apoiariam os ataques da Ucrânia com sistemas ocidentais transferidos para a Crimeia, disse que a própria Kyiv toma decisões sobre como usar armas ocidentais. Price enfatizou que os Estados Unidos não encorajam a Ucrânia a atacar a Federação Russa e não os ajudam, mas a Crimeia não é reconhecida como território russo. Ao mesmo tempo, o New York Times, citando fontes, relata que a administração do presidente dos EUA, Joe Biden, está começando a reconhecer que Kyiv pode precisar de forças adicionais para atacar o território da Crimeia, o que fortalecerá a posição das autoridades de Kyiv em negociações futuras.