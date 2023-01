'Quinta-feira dolorosa': Paris se prepara para protestos contra reforma da previdência, diz mídia

De acordo com a agência Bloomberg, greves coordenadas por sindicatos franceses, com apoio dos partidos de esquerda, visam paralisar grande parte do país nesta quinta-feira (19) em um protesto contra os planos do governo de modificar o sistema previdenciário , testando a capacidade do presidente Emmanuel Macron de resistir à pressão das ruas.

Em uma rara demonstração de unidade, os oito maiores sindicatos da França coordenaram esforços e as interrupções esperadas levaram o governo a instar as pessoas a trabalhar em casa. Ainda assim, o sucesso das greves deve ser medido, pelo menos em parte, pelo alcance das manifestações de rua. A expectativa tanto do sindicato Confederação Geral do Trabalho (CGT) quanto o chefe do Partido Comunista éno que deve ser apenas uma de uma série de ações de protesto.

A decisão de Macron de avançar com sua reforma ocorre em um momento difícil para a economia francesa, que luta com os preços da energia que dispararam no ano passado e com a inflação que pesa sobre famílias e empresas. Em um esforço para construir um consenso, Macron estabeleceu a idade mínima de aposentadoria proposta em 64 anos, abaixo do plano inicial de colocá-la em 65, e os ministros do governo disseram que estão abertos a ajustes no plano durante os debates parlamentares.