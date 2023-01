‘Nada mudou’ para Biden em relação a 2024 – The Hill — CMIO

O presidente dos EUA anunciará em breve sua candidatura para concorrer novamente no próximo ano

O presidente dos EUA, Joe Biden, continua ansioso para buscar a reeleição em 2024, apesar do escândalo sobre o manuseio incorreto de papéis classificados, com um anúncio a ser feito nas próximas semanas, disseram fontes ao The Hill.

Uma pessoa familiarizada com o planejamento da segunda campanha de Biden para o cargo disse à agência na quarta-feira que “ainda está muito em andamento e nada mudou.”

“Várias fontes” disse que o homem de 80 anos pretende sinalizar sua intenção de concorrer às eleições novamente no próximo ano após o discurso do Estado da União em 7 de fevereiro, com um anúncio mais formal a ser feito “mais perto da nascente,” A Colina informou.

Em dezembro, uma pesquisa econômica da CNBC All-America revelou que 70% dos americanos não queriam que Biden concorresse novamente, principalmente devido à sua idade.













A controvérsia em curso sobre o manuseio incorreto de documentos classificados “não fez nada” para mudar esses planos, apesar de fontes terem dito ao jornal que os democratas estão preocupados que o escândalo possa ser prejudicial.

Vários lotes de documentos, alguns marcados “ultra secreto,” dos dois mandatos de Biden como vice-presidente entre 2009 e 2017 foram encontrados em seu escritório no Penn Biden Center, um think tank de Washington, e em sua casa em Delaware, inclusive na garagem.

As descobertas foram feitas em novembro e janeiro, mas só foram reconhecidas pela Casa Branca no início deste mês. Um procurador especial foi nomeado na semana passada para investigar o mau uso dos documentos pelo presidente.

Um estrategista disse ao The Hill que “é o tipo de coisa que pode consumir muito oxigênio. Você acha que não parece grande coisa, e talvez não seja, mas acaba ultrapassando grande parte da campanha.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

‘Até eu lidei melhor com documentos confidenciais’ – Snowden sobre o escândalo de Biden

Fontes disseram que Biden passará as próximas semanas falando sobre suas conquistas econômicas, desacelerando a inflação e aumentando o número de empregos, em uma tentativa de desviar o foco do escândalo dos documentos.