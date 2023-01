Suécia condena ex-agente à prisão perpétua por suposta espionagem para a Rússia

O agente foi condenado no mesmo processo que citava o seu irmão mais novo,pela acusação de “espionagem agravada”. Segundo o tribunal, os dois homens tinham agiram “por ganância”.

O caso foi descrito pelo portal Le Figaro como o maior escândalo de espionagem na história recente da Suécia, “um sinal de infiltração da espionagem russa no coração da inteligência sueca”.

Os dois homens, de família de origem iraniana, que foram presos separadamente no final de 2021, negaram as acusações. Eles pretendem apelar do veredicto, segundo seus advogados.