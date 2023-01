Lavrov discutiu cooperação na esfera político-militar com Lukashenka

“O dia começou com uma recepção ao Presidente da República da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, durante uma reunião de quase uma hora e meia, discutimos todas as direções estratégicas para aprofundar ainda mais nossa aliança, de acordo com os acordos alcançados pelos presidentes dos nossos Estados no âmbito da promoção do Estado da União, da Rússia , da Bielorrússia, e na esfera político-militar, na esfera da garantia da nossa segurança”, disse o ministro em conferência de imprensa.