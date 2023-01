Economia alemã para evitar recessão – Scholz — CMIO

Espera-se que novas fontes de energia e menor demanda devido ao clima excepcionalmente quente salvem a maior economia da UE da contração

Esforços acelerados para diversificar as fontes de energia da Rússia, juntamente com um inverno excepcionalmente ameno, ajudarão a maior economia da UE a evitar a recessão este ano, de acordo com o chanceler alemão Olaf Scholz.

A Alemanha está enfrentando a crise de energia do inverno melhor do que se temia há algumas semanas, disse o líder do país na terça-feira em entrevista à Bloomberg, acrescentando que uma rápida mudança para novas fontes de energia não russas se tornou um fator decisivo para fortalecer a economia do país. .

“Estou absolutamente convencido de que isso não acontecerá – a Alemanha entrará em recessão”, Scholz disse, expressando sua convicção de que a disputa com os EUA sobre os subsídios climáticos seria resolvida e a emergência da China como potência política e econômica seria administrada.

As sanções contra a Rússia expuseram a vulnerabilidade do abastecimento de energia alemão, levantando profundas preocupações sobre a segurança energética do país. Berlim teve que agir rapidamente para evitar a escassez nos meses mais frios do inverno, já que a Alemanha rejeitou as compras de gás natural da Rússia que cobriam 55% do consumo do país antes da operação militar de Moscou na Ucrânia.

“Temos que aprender nossa lição… e muitos outros grandes problemas que estamos enfrentando,” Scholz disse à agência antes de ir para o Fórum Econômico Mundial, onde deve fazer um discurso especial na quarta-feira. “Devemos diferenciar nossas cadeias de suprimentos, não devemos buscar apenas um país.”

Segundo o chanceler, novos terminais de gás natural liquefeito que surgiram nas costas do Mar Báltico e do Mar do Norte estão dando à Alemanha flexibilidade para manter sua economia funcionando.

“Estamos constantemente aumentando nossas capacidades de importação de gás”, ele notou “Tenho certeza de que conseguiremos passar por essa situação novamente.”

