A OSCE está se degradando rapidamente, afastando-se de seus princípios, disse Lavrov

“A OSCE está se degradando rápida e claramente, afastando-se cada vez mais daqueles altos princípios estabelecidos no Ato Final de Helsinque, nos documentos das cúpulas subsequentes da OSCE. Destacarei especialmente documentos sobre segurança político-militar com base no princípios de segurança igual e indivisível”, disse ele. Lavrov a jornalistas após as negociações em Minsk.