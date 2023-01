EUA estão promovendo nova militarização do Japão para combater a China?

Já Vasily Kashin, pesquisador sênior do Centro de Estudos Integrados Europeus e Internacionais da Universidade Nacional de Pesquisa-Escola Superior de Economia russa, afirmou à Sputnik que as forças dos EUA operarão do território japonês contra a Marinha da China no caso de um conflito militar com Pequim em torno de Taiwan, em cooperação com as Forças de Autodefesa do Japão