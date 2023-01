Situação delicada: aliado-chave do governo sueco critica e chama Erdogan de 'ditador islâmico'

O líder dos Democratas Suecos, Jimmie Akesson, representante do principal partido parceiro do atual governo minoritário, advertiu a Suécia contrae a persistente oferta de Estocolmo à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

As reivindicações de Akesson surgem após os recentes escândalos nas relações sueco-turcas e a candidatura do país nórdico à OTAN, que depende da aprovação de Ancara. Na semana passada, uma representação do presidente Erdogan foi enforcada em frente à prefeitura de Estocolmo durante uma manifestação de apoiadores do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e um concurso de desenhos projetado especificamente para zombar de Erdogan foi lançado logo depois.