“Em resposta a novas sanções contra pessoas físicas e jurídicas russas pelo governo da Nova Zelândia, introduzidas como parte da campanha russofóbica do “Ocidente coletivo”, a entrada em nosso país por tempo indeterminado está fechada para mais 31 neozelandeses de entre funcionários do governo, jornalistas e figuras públicas, envolvidos na promoção da agenda anti-russa e no apoio ao regime em Kyiv”, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em comunicado. Entre as pessoas proibidas de entrar no território russo está Clark Gayford, apresentador de TV, apresentador de rádio e marido da primeira-ministra Jacinda Ardern.