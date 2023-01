EUA querem ‘desbloquear’ tanques alemães para a Ucrânia – DoD – CMIO

O secretário de Defesa Lloyd Austin viaja a Berlim para convencer seu novo homólogo alemão a entregar os Leopard 2s a Kiev

Washington afirma que a Rússia está preparando uma nova ofensiva e enviou o secretário de Defesa, Lloyd Austin, para se encontrar com seu colega alemão, Boris Pistorius, na quinta-feira. Os dois devem discutir a relutância de longa data de Berlim em fornecer tanques pesados ​​para Kiev, de acordo com uma reportagem no site oficial do Departamento de Defesa.

O DoD News relata que Austin já está na Alemanha e deve viajar para a Base Aérea de Ramstein para se encontrar com Pistorius, que acaba de ser nomeado para seu cargo, para trabalhar em “desbloqueio” Tanques alemães Leopard 2 para a Ucrânia.

A reunião é um prelúdio para uma cúpula do chamado Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia agendada para o final desta semana, que verá ministros da Defesa de toda a Europa se reunirem para discutir mais ajuda militar a Kiev.

Autoridades dos EUA afirmaram que a Rússia está preparando uma ofensiva de primavera na Ucrânia e enfatizaram a importância de fornecer às forças de Kiev o equipamento necessário, como sistemas de defesa aérea e artilharia, para se defender dos ataques de Moscou e lançar seus próprios contra-ataques.

“Mas o que é realmente importante neste momento é fornecer à Ucrânia capacidades de blindagem e, em particular, capacidades de blindagem de manobra”, disse. um alto funcionário da defesa foi citado como tendo dito pelo DoD.













Enquanto os EUA e seus parceiros já forneceram um total de cerca de 900 veículos blindados para a Ucrânia, o Pentágono insiste que o passo mais crucial é fornecer a Kiev capacidades blindadas mecanizadas modernas, como o Leopard 2 de fabricação alemã – o mais “capacidade de tanque imediatamente acessível e utilizável” na Europa, de acordo com o Departamento de Defesa.

Atualmente, o tanque pesado Leopard 2 é operado por mais de uma dezena de países europeus, alguns dos quais, principalmente a Polônia e a Finlândia, já se manifestaram dispostos a passar para a Ucrânia. No entanto, para fazer isso, eles devem primeiro receber uma aprovação de transferência de terceiros da Alemanha, que até agora se recusou a fornecê-la, insistindo que os EUA devem primeiro enviar seus próprios tanques Abrams para Kiev.

A Rússia, enquanto isso, continua insistindo que quaisquer armas enviadas à Ucrânia serviram apenas para prolongar o conflito e levar a mais derramamento de sangue desnecessário. tanques alemães “vai queimar como o resto” de armas ocidentais, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na segunda-feira.