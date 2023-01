Maior banco da Rússia abrirá na Crimeia — CMIO

Sber já havia evitado trabalhar na península devido à ameaça de sanções ocidentais

O maior banco da Rússia, o Sber – anteriormente conhecido como Sberbank – está iniciando operações na Crimeia, nove anos depois que a península se juntou à Rússia após um referendo, anunciou o credor na quarta-feira.

O principal banco não podia operar no território da Crimeia devido às sanções dos EUA e da UE impostas à região após sua reunificação com a Rússia em março de 2014. A subsidiária ucraniana do Sberbank operava na península antes do referendo.

Depois que Sber se tornou alvo de sanções impostas pela UE, EUA e seus aliados por causa da operação militar de Moscou na Ucrânia, o vice-primeiro-ministro da Crimeia, Georgy Muradov, pediu ao banco que iniciasse operações na região o mais rápido possível.

“Gradualmente, ao longo de 2023, serão abertos os escritórios do banco, o primeiro deles nas maiores cidades começará a funcionar no primeiro semestre do ano”, disse. A assessoria de imprensa de Sber disse em um comunicado. “Todos os serviços necessários serão implantados ao longo do ano.”

Segundo o chefe da República da Crimeia, Sergey Aksenov, muito foi feito na região nos últimos anos para desenvolver o setor bancário diante das sanções.













“A entrada de um player importante como o Sberbank no mercado melhorará ainda mais a disponibilidade, velocidade e qualidade dos serviços bancários para a população e afetará positivamente o clima financeiro e de investimento, o desenvolvimento da economia e a esfera social”, Aksenov escreveu em seu canal do Telegram.

O governador de Sevastopol, Mikhail Razvozhayev, expressou esperança de que o Sber abra suas portas na cidade portuária da Crimeia no primeiro semestre do ano. Ele acrescentou que o credor está atualmente procurando um local adequado para seu escritório principal.

“Não é segredo que os crimeanos tinham que ir anteriormente ao escritório mais próximo, localizado em Taman, o assentamento mais próximo que está ligado à Crimeia por uma ponte, apenas para emitir o cartão bancário”, disse. disse o governador em seu post no Telegram.

“Eu sei que os residentes de Sevastopol anseiam pela entrada do Sberbank. Isso permitirá que eles usem totalmente todos os serviços que o banco está fornecendo”, ele adicionou.

Em março passado, o presidente russo, Vladimir Putin, convocou grandes empresas e bancos a começarem a trabalhar na Crimeia, apesar da imposição de sanções. Em abril, o Promsvyazbank iniciou operações na península, tornando-se o primeiro credor russo a entrar na região. Antes disso, a RNKB, uma subsidiária do segundo maior credor do país, o VTB Group, era a principal instituição financeira da Crimeia.

