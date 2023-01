PE instado a usar recursos russos para reparações à Ucrânia

Os deputados do Parlamento Europeu na resolução “Sobre o estabelecimento de um tribunal para o crime de agressão contra a Ucrânia” pretendem pedir a privação dos ativos estatais da Rússia de imunidade soberana e seu uso como reparações à Ucrânia, diz o projeto de documento.

Espera-se que a resolução seja votada durante a sessão plenária do PE em Estrasburgo na quinta-feira. As resoluções do Parlamento Europeu sobre questões de política externa não são juridicamente vinculativas, mas outras instituições europeias devem ouvir a opinião dos eurodeputados.