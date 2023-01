Arábia Saudita pronta para abandonar o dólar no comércio – Ministro das Finanças – CMIO

A mudança da moeda dos EUA para a chinesa já foi discutida anteriormente entre Pequim e Riade

A Arábia Saudita está pronta para discutir a negociação em moedas diferentes do dólar americano, de acordo com o ministro das Finanças do Reino, Mohammed Al-Jadaan, conforme citado pela Bloomberg.

Os comentários de Al-Jadaan vêm um mês depois que o presidente da China, Xi Jinping, disse que Pequim está pronta para fazer compras de energia em yuan em vez do dólar americano nas trocas comerciais com membros do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC). O líder da China destacou a necessidade da mudança ao falar em uma cúpula sino-árabe organizada pela Arábia Saudita no início desta semana.

“Não há problemas em discutir como estabelecemos nossos acordos comerciais, seja em dólares americanos, em euros ou em riais sauditas”, disse. Al-Jadaan disse na terça-feira durante uma entrevista à Bloomberg em Davos, na Suíça.

O reino rico em petróleo está buscando aprofundar seus laços com parceiros comerciais vitais, incluindo a China. A prontidão para negociações sobre o assunto expressa por Riad pode sinalizar que o maior exportador de petróleo do mundo está aberto a diversificar para além do dólar americano, depois de décadas precificando as exportações de petróleo bruto na moeda americana. O riyal, a moeda nacional saudita, também foi atrelado ao dólar.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

China estabelece nova ordem energética mundial – FT

A tendência de mudança para moedas nacionais que está sendo observada recentemente entre os principais participantes das cadeias comerciais globais é parcialmente atribuída às políticas de sanções secundárias que Washington está adotando. Inicialmente, os passos para o abandono da moeda norte-americana no comércio, especialmente no setor de energia, foram intensificados após as amplas sanções impostas pelas nações ocidentais à Rússia, um dos maiores produtores e exportadores de energia do mundo, devido à operação militar na Ucrânia .

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT