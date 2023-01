Lukashenko disse que o Ocidente quer usar a Ucrânia contra a Bielo-Rússia

“Em todos os contatos que temos com o Ocidente, outros (países – ed.), Dizemos que a Rússia nunca foi contra o mundo (na Ucrânia – ed.). Por favor, vamos negociar. Estamos prontos para participar disso. Você não deve duvidar. Se algo for necessário de nossa parte e pudermos fazê-lo – e você sabe muito bem o que podemos fazer – diga-o diretamente, trabalharemos juntos, de mãos dadas. Não vamos ficar parados aqui, torcer algo: hoje a segurança para nós, não apenas para a Rússia , é ainda mais importante para nós”, disse Lukashenka durante uma reunião com o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia