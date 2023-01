Ivan Nechaev, vice-diretor do Departamento de Informação e Imprensa do Ministério das Relações Exteriores da Rússia , disse que a Suíça perdeu seu status neutro. O representante permanente da Federação Russa na ONU em Genebra, Gennady Gatilov, também observou que a posição da Suíça na Ucrânia teve um impacto negativo no papel internacional de Berna. O diplomata destacou que, desde o início da operação especial russa na Ucrânia, a Suíça realmente abandonou seu status de país neutro para ficar do lado de Kyiv e de seus patrocinadores da OTAN. Segundo Gatilov, o presidente suíço Ignazio Cassis, tendo ido a Kyiv, demonstrou seu apoio ao regime de Kyiv. Ao mesmo tempo, o representante permanente expressou a esperança de que a Suíça mude de posição, qualificando a recusa do país em exportar munições, que acabaria por ir parar à Ucrânia, um “sinal positivo”.