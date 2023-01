Nova ajuda dos EUA para a Ucrânia não incluirá arma solicitada por Kiev – Politico – CMIO

Os EUA não incluirão os cobiçados tanques de batalha M1 Abrams no principal pacote de ajuda à Ucrânia que será anunciado esta semana, informou a revista Politico na quarta-feira, citando três autoridades americanas e outra pessoa familiarizada com o assunto.

Kiev incluiu o Abrams em sua ‘lista de desejos’ para 2023 no final do mês passado, enquanto as autoridades ucranianas buscam armas mais pesadas do Ocidente para seu conflito com a Rússia. Os aliados da Ucrânia se reunirão na base aérea dos EUA em Ramstein, na Alemanha, na sexta-feira.

Os EUA estão relutantes em fornecer esses tanques em particular devido a “os desafios logísticos e de manutenção dos tanques, e não a preocupação de que sua transferência possa agravar o conflito”, um funcionário dos EUA foi citado como tendo dito.

A Associated Press citou autoridades dos EUA dizendo na quinta-feira que Washington provavelmente prometerá até US$ 2,6 bilhões em ajuda militar adicional à Ucrânia nesta semana. Espera-se que o pacote inclua – pela primeira vez – cerca de 100 Stryker e pelo menos 50 veículos de combate de infantaria Bradley, de acordo com o relatório.

Os EUA revelaram um plano para fornecer veículos Bradley no início deste mês. “Para permitir que os ucranianos rompam as defesas russas, a ênfase foi transferida para permitir que eles combinem fogo e manobra de uma maneira que se mostre mais eficaz”, disse. O subsecretário de Defesa dos EUA para Políticas, Colin Kahl, disse na quarta-feira, conforme citado pela AP.













Na segunda-feira, a Grã-Bretanha prometeu fornecer à Ucrânia um esquadrão de tanques Challenger 2 e “centenas” de veículos blindados, incluindo veículos de transporte de pessoal Bulldog. A Alemanha, por sua vez, prometeu fornecer a Kiev veículos blindados Marder, enquanto a França disse que enviaria veículos AMX-10 RC, também descritos como tanques leves com rodas.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que os tanques ocidentais só “queimar” na Ucrânia e não alterar o resultado do conflito. Anatoly Antonov, o embaixador russo nos Estados Unidos, por sua vez, acusou Washington de perseguir um “curso perigoso” continuando a enviar armas.

A embaixada da Rússia em Berlim argumentou que a Alemanha só concordou em enviar Marders “sob pressão significativa de Washington.”

Moscou acusou o Ocidente de priorizar o “inundação” da Ucrânia com armas em vez de se concentrar em uma solução pacífica. “O Ocidente está usando a Ucrânia para destruir o sistema de segurança que existe na região europeu-atlântica há muitos anos”, disse. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse na sexta-feira.