Novo ministro da Defesa da Alemanha presta juramento no Bundestag

O novo chefe do Ministério da Defesa alemão, Boris Pistorius, prestou juramento no Bundestag, assumindo assim o cargo.

“Juro que usarei minha força para o bem do povo alemão, aumentando os benefícios e evitando danos, e também (juro) para proteger a Lei Básica e (outras) leis”, Pistorius leu no Bundestag. A cerimônia de juramento foi transmitida no site do departamento militar.