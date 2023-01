Por que as novas sanções anti-Rússia do Ocidente são uma virada de jogo perigosa – CMIO

A criação de mecanismos para o confisco de propriedades russas terá consequências de longo prazo tanto para o Ocidente quanto para o mundo inteiro

Desde o início da ofensiva militar da Rússia na Ucrânia, os países ocidentais congelaram os bens do Estado russo e estruturas privadas sob o chamado “sanções de bloqueio”. Eles também discutiram a opção de apreendê-los e transferir os lucros para a Ucrânia. Atualmente, o único país com o mecanismo legal necessário para isso é o Canadá. O que o tornará o primeiro país do mundo a praticamente implementar o procedimento.

Como esse sistema funciona? Como é a primeira tentativa de implementação e quais são as consequências que podem advir?

Técnicas proibidas e quem as utiliza

Em países que impõem sanções financeiras, a perda de controle sobre os ativos tornou-se bastante generalizada. As sanções de bloqueio têm sido usadas com frequência pelas autoridades americanas nas últimas décadas. A UE, Suíça, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão e alguns outros também adotaram a prática. A Rússia e a China têm o poder de impor sanções, mas Moscou e Pequim raramente o usam. Para o Ocidente, entretanto, essa forma de guerra econômica tornou-se uma prática comum.

Juntamente com a proibição de transações financeiras com pessoas físicas e jurídicas incluídas na lista de pessoas bloqueadas, as sanções também implicam o congelamento de seus bens na jurisdição dos países iniciadores. Isso significa que uma pessoa ou organização sob sanções de bloqueio não pode mais usar suas contas bancárias, imóveis e outros ativos. Desde fevereiro de 2022, os países ocidentais impuseram tais sanções a mais de 1.500 indivíduos e organizações russas. Considerando as estruturas subsidiárias, o número é ainda maior. Os ativos congelados são enormes e incluem US$ 300 bilhões em ouro e reservas cambiais. E isso sem contar US$ 30 bilhões em ativos de propriedade da Rússia bloqueados pelos países do G7. No entanto, o congelamento de ativos não é o mesmo que a apreensão de ativos. No primeiro caso, a pessoa em questão não pode dispor de seus bens, mas formalmente, ainda é sua propriedade. Em algum momento, as sanções podem ser suspensas e a pessoa pode recuperar o acesso à sua propriedade. Mesmo após anos de restrições, resta a chance de recuperar o patrimônio.













Algumas autoridades ocidentais se pronunciaram a favor de apreender os bens congelados e entregá-los à Ucrânia. Os mecanismos de confisco existem há muito tempo. Por exemplo, a propriedade pode ser confiscada de acordo com uma ordem judicial como parte da perseguição criminal dos infratores da lei de sanções. No entanto, este procedimento dificilmente é aplicável para a apreensão em massa de propriedade. As sanções de bloqueio são uma medida política e não exigem a mesma prova de culpa que supõe um processo criminal. Em outras palavras, centenas de funcionários e empresários russos foram colocados nas listas por causa de seu apoio à operação militar especial, mas não cometeram nenhum crime digno de confisco de bens. As sanções levaram a uma busca por crimes como lavagem de dinheiro ou outras operações ilegais. Mas os fundos arrecadados dessa forma seriam uma ninharia em comparação com o volume de ativos congelados. Para apreender e transferir os bens congelados, é necessário outro plano.

Experiência Canadense Única

O Canadá é o primeiro país a implementar legalmente o mecanismo de confisco. A revisão de 2022 da Lei de Medidas Econômicas Especiais concede às autoridades canadenses o poder de apreender propriedades localizadas no país pertencentes a um estado estrangeiro, qualquer pessoa ou entidade nesse estado, bem como um cidadão desse estado estrangeiro que normalmente não residir no Canadá. Tais medidas podem ser aplicadas se “Ocorreu uma grave violação da paz e da segurança internacionais que resultou ou pode resultar em uma grave crise internacional.” A decisão final é tomada por um juiz após receber uma petição correspondente de um representante relevante das autoridades executivas. Em seguida, a lei diz que as autoridades, a seu critério, podem decidir transferir o produto dos bens confiscados em favor de um Estado estrangeiro afetado por uma violação grave da paz e segurança internacionais, visando o restabelecimento da paz e segurança internacionais , e para compensar as vítimas de uma violação grave da paz e segurança internacionais, violações graves dos direitos humanos ou atos de corrupção.













Os ativos canadenses da Granite Capital Holding Ltd., empresa do magnata Roman Abramovich, serão os primeiros a serem vítimas da nova lei. Segundo um comunicado das autoridades canadianas, está avaliado em 26 milhões de dólares. Roman Abramovich já está na lista de pessoas bloqueadas do Canadá, o que significa que seus bens estão congelados e qualquer transação com ele é proibida. Os bens do empresário russo serão agora apreendidos e provavelmente transferidos para as necessidades da Ucrânia. O valor é relativamente pequeno, mas pode ser usado para colocar o mecanismo em movimento. Os próximos passos podem ser muito maiores em escala.

Outros países provavelmente seguirão o exemplo do Canadá. Os EUA falaram sobre a implementação de uma lei semelhante em abril de 2022, mas nada foi feito no nível legislativo até agora. Na UE, o procedimento também não foi legalizado, embora o artigo 15.º do Regulamento n.º 269/2014 obrigue os Estados-Membros a desenvolver regras sobre a apreensão de bens obtidos em resultado de violações do regime sancionatório. O conceito de “violações” está sujeito a uma interpretação ampla. Por exemplo, o Artigo 9 do Regulamento obriga os indivíduos russos bloqueados a fornecer uma conta de seus ativos às autoridades da UE dentro de 6 semanas. A violação deste requisito pode ser vista como uma violação dos regulamentos de sanção.

Que conclusões podemos tirar?

Atualmente, podemos notar várias conseqüências da iniciativa das autoridades canadenses.













Em primeiro lugar, é evidente que os riscos de confisco existem e não estão adormecidos. A situação atual é uma bandeira vermelha para indivíduos e empresas russas que ainda não foram sancionadas, mas possuem ativos em países ocidentais. Eles precisam entender que seus bens podem ser confiscados, não apenas congelados. Este risco certamente será considerado por investidores estrangeiros e proprietários de imóveis nesses países que correm o risco de se tornar alvo de sanções ocidentais no futuro. Isso inclui cidadãos da China, Arábia Saudita, Turquia e outros estados. Embora seja improvável que cause um êxodo em massa dos cidadãos desses países e seus bens do Canadá e de outros estados ocidentais, o sinal de alerta será ouvido.

Em segundo lugar, é provável que a Rússia tome medidas de retaliação. As empresas ocidentais estão retirando rapidamente seus ativos da Rússia. Os negócios canadenses não eram amplamente representados na Rússia mesmo antes do ano passado. No entanto, se a prática de confisco se disseminar no Ocidente, a Rússia também poderá confiscar os negócios ocidentais remanescentes em seu território. Até agora, Moscou tem sido cautelosa quanto ao congelamento de propriedades estrangeiras. Enquanto os EUA, a UE e outros países ocidentais bloquearam ativamente indivíduos russos e seus bens, Moscou respondeu principalmente com sanções de visto. No entanto, se a apreensão de ativos russos continuar, isso pode esgotar a paciência do Kremlin e levá-lo a retaliar.

Finalmente, a prática de confisco altera o próprio conceito de sanções ocidentais. O último implica que a “mudança de comportamento” de um indivíduo sancionado resultará na suspensão das sanções e na recuperação dos bens. A prática do congelamento de bens correspondia a esse conceito. No entanto, a ideia de confisco a nega completamente. A partir de hoje, as sanções estão se tornando um mecanismo puramente destrutivo.