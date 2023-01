Ministros ucranianos exortaram os países da UE a fornecer tanques Kyiv Leopard 2

“Congratulamo-nos com a decisão ousada e muito oportuna do Reino Unido de transferir o primeiro esquadrão de tanques Challenger 2 para a Ucrânia. No entanto, isso não é suficiente para atingir os objetivos operacionais. Portanto, apelamos aos estados que possuem tanques Leopard 2 em serviço, em particular para Grécia, Dinamarca, Canadá, Holanda, Alemanha , Noruega, Polônia, Portugal, Turquia, Finlândia, Suécia”, disse o comunicado.