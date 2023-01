A Ucrânia em maio de 2022 parou de receber gás para trânsito através do GIS Sokhranivka, referindo-se ao fato de estar sob o controle das forças russas (no território do LPR). Como resultado, apenas uma entrada permaneceu para o trânsito de gás para a Europa – o Sudzha GIS. A Gazprom afirmou que a transferência de todos os volumes para Sudzha é tecnologicamente impossível, a empresa cumpre todas as obrigações com os consumidores europeus e os serviços de trânsito são totalmente pagos.