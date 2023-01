Reino Unido vai ‘ir mais longe’ em apoio à Ucrânia – CMIO

Kiev receberá centenas de veículos blindados adicionais, anunciou o secretário de Relações Exteriores James Cleverly

O Reino Unido deve fornecer à Ucrânia mais de 200 veículos blindados, além de um lote de tanques de batalha principais Challenger 2 que havia sido prometido anteriormente, anunciou o secretário de Relações Exteriores James Cleverly na quarta-feira. Suas observações foram feitas quando as autoridades canadenses fizeram uma promessa semelhante em termos de assistência de segurança.

Falando em uma coletiva de imprensa conjunta com a ministra canadense das Relações Exteriores, Melanie Joly, Cleverly reiterou o compromisso do Ocidente em apoiar militarmente a Ucrânia em sua luta contra a Rússia.

“É por isso que o Reino Unido decidiu ir mais longe e ir mais rápido com nossa ajuda à Ucrânia, incluindo o fornecimento aos nossos amigos de tanques de batalha principais Challenger 2, artilharia pesada e mais de 200 outros veículos blindados”, disse. ele disse.

A ajuda também incluiria 100.000 cartuchos de artilharia e milhões de cartuchos de munição para armas pequenas, acrescentou.













Na segunda-feira, o ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, confirmou que Londres forneceria a Kiev 14 Challengers, veículos Bulldog, bem como veículos blindados de recuperação e reparo. O pacote também foi definido para incluir “sistemas aéreos desenroscados” e mísseis de defesa aérea.

Enquanto isso, na quarta-feira, a ministra da Defesa canadense, Anita Anand, anunciou durante sua visita a Kiev que Ottawa doaria 200 veículos blindados Senator para a Ucrânia, que estão sendo comprados da empresa de defesa Roshel a um custo de Can $ 90 milhões (US $ 67 milhões).

Autoridades russas denunciaram em várias ocasiões o envio de armas ocidentais para a Ucrânia, alertando que isso apenas prolongaria o conflito. Na segunda-feira, o secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, criticou a entrega de armas pesadas à Ucrânia, alegando que os tanques de fabricação ocidental “vai queimar como o resto [of the weapons].” Ele também insistiu que essas remessas não afetariam o andamento da operação militar na Ucrânia.

Anteriormente, Peskov também afirmou que os embarques de armas da OTAN para a Ucrânia tornam o bloco liderado pelos EUA um “parte indireta de fato no conflito”.