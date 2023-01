Autoridade da UE exige sobrevoos gratuitos da Sibéria – CMIO

A UE quer que a Rússia pare de cobrar das companhias aéreas estrangeiras pelo uso do espaço aéreo sobre a Sibéria assim que as restrições aos voos impostas como resultado do conflito na Ucrânia forem suspensas, disse nesta segunda-feira Henrik Hololei, diretor-geral de mobilidade e transporte da Comissão Europeia.

O espaço aéreo russo, que abrange 11 fusos horários e fornece a rota mais curta da Europa para a Ásia, foi fechado para companhias aéreas ocidentais em resposta a sanções introduzidas logo após o início da operação militar russa na Ucrânia em fevereiro passado.

Hololei repetidamente apontou o impacto causado pelo fechamento do espaço aéreo russo para muitos países ocidentais. “Se um dia tivermos a oportunidade de ver a abertura do espaço aéreo russo, uma coisa tem que desaparecer: os royalties de sobrevoo da Sibéria”, disse. disse ele na conferência Airline Economics em Dublin.

O vice-presidente da câmara alta do Parlamento da Rússia, Konstantin Kosachev, disse, no entanto, que atualmente não há condições para discutir a questão e aconselhou as autoridades da UE a “compreender melhor o mecanismo da ‘realeza transiberiana’.”

Ele notou que “o caso não é sobre pagar pelo direito de sobrevoo, mas sim sobre os chamados acordos de pool” que são comuns na prática internacional como instrumentos comerciais.

Kosachev explicou que tais acordos foram assinados entre companhias aéreas russas e estrangeiras que operam voos pelas rotas da Transiberiana, assumindo que as transportadoras estrangeiras são cobradas pelo uso da infraestrutura de aviação durante o voo. Em troca, eles encurtam sua rota e economizam dinheiro.

Os países da UE e vários outros estados ocidentais fecharam seu espaço aéreo para voos russos como parte das sanções relacionadas à Ucrânia. A Rússia respondeu da mesma forma, proibindo as companhias aéreas de 36 estados e territórios de seus céus e, ao fazê-lo, fechando as rotas tradicionais da Europa para a Ásia para as transportadoras ocidentais.

