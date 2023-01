Famoso poeta mongol é preso sob suspeita de espionagem

De acordo com a publicação, Tsoodolyn Khulan foi preso pela Direção Geral de Inteligência da Mongólia à noite por acusações nos termos do Artigo 19.4.1 do Código Penal. O artigo envolve cooperação com os serviços especiais de um estado estrangeiro, roubo, coleta, armazenamento ou transferência de informações, documentos e itens relacionados a segredos de estado. A poetisa pode pegar de oito a quinze anos de prisão.