Amazon supera Apple como marca mais valiosa do mundo — CMIO

Gigante do comércio eletrônico dos EUA conquista a primeira posição apesar de uma perda de valor de US$ 51 bilhões, segundo pesquisa

A Amazon recuperou sua posição como a marca mais valiosa do mundo, apesar de uma queda de 15% no valor este ano, de acordo com o ranking anual Brand Finance Global 500, que apresenta 48 empresas de tecnologia.

De acordo com a avaliação, embora a Amazon tenha recuperado o primeiro lugar, seu valor de marca caiu mais de US$ 50 bilhões este ano, de US$ 350,3 bilhões para US$ 299,3 bilhões. Sua classificação passou de AAA+ para AAA como consumidores “avaliá-lo com mais rigor no mundo pós-pandemia.”

A percepção do atendimento ao cliente da empresa caiu à medida que os prazos de entrega se tornavam mais longos e os consumidores eram menos propensos a recomendar a Amazon a outras pessoas, constatou a pesquisa.

“Simultaneamente à conclusão das restrições pandêmicas, as pessoas estão voltando a fazer compras pessoalmente, mitigando um pouco a necessidade de varejo online”, disse. disse o relatório.

A Apple caiu para o segundo lugar, com o valor de sua marca caindo 16%, de US$ 355,1 bilhões para US$ 297,9 bilhões. A queda deste ano deveu-se a uma previsão de receita menor, já que as interrupções na cadeia de suprimentos e um mercado de trabalho restrito devem limitar o fornecimento de seus produtos de hardware, de acordo com a Brand Finance.













No entanto, a Apple continua sendo a empresa mais valiosa do mundo em termos de capitalização de mercado, que em 18 de janeiro era de US$ 2,163 trilhões, enquanto a Amazon tinha um valor de mercado de US$ 979,8 bilhões.

O Google é classificado como a terceira marca mais valiosa do mundo, com um aumento de 7% em seu valor, para US$ 281,4 bilhões, de acordo com a Brand Finance.

Alguns dos outros grandes vencedores em valor de marca incluem os fabricantes de carros elétricos Tesla, que aumentaram seu valor em 44%, para US$ 66,2 bilhões, e BYD, cujo valor de marca aumentou 57%, para US$ 10,1 bilhões, à medida que a demanda por carros elétricos cresce globalmente.

Entre os maiores perdedores em valor de marca estão a Samsung, com uma queda de 7%, para US$ 99,7 bilhões, o Alibaba, com uma queda de 56%, para US$ 10 bilhões, e o Facebook, que caiu 42%, para US$ 59 bilhões.

