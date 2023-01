Rússia registra superávit recorde em conta corrente — CMIO

O aumento dos preços das commodities impulsionou as exportações de energia do país, disse o banco central

O superávit em conta corrente da Rússia quase dobrou no ano passado e atingiu um recorde em meio ao aumento dos preços globais da energia e apesar da imposição de sanções ocidentais, informou o banco central do país na terça-feira.

A conta corrente – que mede a diferença entre os fundos que saem e o dinheiro que entra no país por meio de comércio, investimento e transferências – cresceu quase 86% ano a ano em 2022, para US$ 227,4 bilhões, mostraram dados preliminares do regulador.

O banco central disse que o aumento dos preços das commodities ao longo de 2022 ajudou a elevar o saldo da conta corrente, enquanto as importações se recuperaram lentamente no segundo semestre do ano.



“O valor das importações de bens e serviços foi reduzido”, disse o regulador. “No entanto, a queda das importações observada no primeiro semestre de 2022 em relação ao indicador do ano passado foi substituída por sua recuperação gradual.”

O superávit comercial externo da Rússia em bens e serviços também aumentou 66%, de US$ 170,1 bilhões em 2021 para US$ 282,3 bilhões no ano passado, atingindo um máximo histórico pelo segundo ano consecutivo.

Isso ocorre no momento em que Moscou redirecionou a maior parte de seus fluxos comerciais para o leste, depois que as sanções ocidentais interromperam amplamente as cadeias de suprimentos com os mercados europeus. O comércio entre a Rússia e a China aumentou quase um terço em 2022, para mais de US$ 190 bilhões, de acordo com dados alfandegários da China.

