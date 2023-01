EUA podem ajudar ataques ucranianos na Crimeia – NYT – CMIO

Publicamente, Washington até agora evitou endossar os ataques de Kiev dentro do território russo

O governo dos EUA está avaliando se deve fornecer à Ucrânia a capacidade de atacar a estrategicamente importante Península da Crimeia, de acordo com o New York Times. As discussões destacam uma mudança gradual entre as autoridades americanas em direção a um apoio mais descarado a Kiev, mesmo quando Washington insiste que não busca confronto com Moscou.

Após meses de hesitação, a Casa Branca agora está se aquecendo para a ideia de que a Ucrânia pode “precisa do poder” para ataques dentro do território russo, ou seja, seu reduto militar na Crimeia, informou o Times na quarta-feira, citando várias autoridades americanas não identificadas.

“As autoridades americanas estão discutindo com seus colegas ucranianos o uso de armas fornecidas pelos americanos, de sistemas de foguetes HIMARS a veículos de combate Bradley, para possivelmente atingir … a Crimeia”, disse. disse o veículo, acrescentando que Washington “Chegou a acreditar que se os militares ucranianos puderem mostrar à Rússia que seu controle da Crimeia pode ser ameaçado, isso fortaleceria a posição de Kiev em quaisquer negociações futuras.”

Apesar das pesadas fortificações de Moscou na península, que abriga a frota russa do Mar Negro e outras bases militares, a Crimeia continua sendo um “foco principal” dos planos de batalha ucranianos, de acordo com o Times. Não está claro exatamente como Washington espera ajudar os ataques na região, mas a agência sugeriu que a decisão de fornecer a Kiev veículos de combate de infantaria Bradley mostrou disposição para ajudar a Ucrânia. “vá para a ofensiva – inclusive visando a Crimeia.”













Ao lado dos transportes de tropas fornecidos pela França e Alemanha, os veículos militares “poderia ser a vanguarda de uma força blindada que a Ucrânia poderia empregar em uma contra-ofensiva neste inverno ou primavera”, sem nome “governo e analistas independentes” disse ao Times.

No entanto, mesmo quando a Casa Branca supostamente considera apoiar ataques em solo russo, o presidente Joe Biden continua a recusar os pedidos ucranianos de mísseis de longo alcance e tanques de guerra pesados ​​que poderiam ser usados ​​em uma futura ofensiva. Ele já havia alertado que tal ajuda poderia provocar hostilidades diretas com Moscou e até mesmo desencadear uma guerra nuclear, embora essas preocupações pareçam estar diminuindo lentamente à medida que o conflito se arrasta.

“O medo da escalada mudou desde o início”, uma fonte anônima de defesa dos EUA disse a um jornal britânico no mês passado, sugerindo que o Pentágono havia “dado um endosso tácito aos ataques de longo alcance da Ucrânia contra alvos dentro da Rússia.”













Enquanto o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price insistiu na quarta-feira que os EUA não estão colocando nenhum “limites” em ataques ucranianos ou “tomar decisões de direcionamento” em nome de Kiev, as últimas discussões na Casa Branca podem indicar uma mudança de opinião entre algumas autoridades.

Historicamente um território russo desde o final do século 18 até sua transferência para a Ucrânia sob as autoridades soviéticas em 1954, a Crimeia realizou um referendo para se reunificar com a Rússia após o golpe Euromaidan de 2014. Kiev e seus apoiadores ocidentais se recusaram a reconhecer o voto, no entanto, e dizem que a península ainda é terra ucraniana por direito, com o presidente Vladimir Zelensky reiterando esperanças para o “reconquista” da região no mês passado.

As autoridades russas declararam repetidamente que os objetivos da operação militar na Ucrânia seriam concluídos, não importa quanto tempo levasse. Em meio aos repetidos pedidos de Kiev por armas de longo alcance, Moscou alertou Washington e outros estados da OTAN que tais suprimentos cruzariam um “linha Vermelha” e fazê-los “uma parte direta no conflito”.

O presidente Vladimir Putin deixou claro, após referendos nas regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhye em setembro, que Moscou defenderia não apenas a Crimeia, mas todos os novos territórios “com força total e todos os meios à nossa disposição.”