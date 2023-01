Rússia diz que não discutiu com a UE um acordo com a Ucrânia no modelo coreano

O Representante permanente da Rússia na União Europeia (UE), Kirill Logvinov, disse nesta quinta-feira (19) que a Rússia e a UE não estão discutindo a solução do conflito ucraniano nos moldes do princípio chamado “paralelo 38”,há 70 anos.

No início do mês, Olexiy Danilov, secretário do conselho nacional de segurança e defesa da Ucrânia, alegou ter sido oferecido a Kiev um acordo com a Rússia usando o modelo coreano. Nesta quinta-feira, Logvinov rejeitou a declaração de Danilov.