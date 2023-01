China acusa EUA de roubo de petróleo – CMIO

As “tropas de ocupação” americanas estacionadas na Síria estão “saqueando” os recursos do país, afirmou Pequim

A China criticou os Estados Unidos por sua “banditismo” na Síria, alegando que os anos de ocupação militar de Washington e a “pilhagem” dos recursos sírios colocaram o país à beira de um “desastre humanitário”.

Dirigindo-se a repórteres durante uma coletiva de imprensa na terça-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, foi solicitado a comentar sobre relatos recentes na mídia síria de que as forças dos EUA transportaram uma grande quantidade de “petróleo roubado” da Síria para o Iraque no início deste mês.

“Estamos impressionados com a ostentação e a flagrância da pilhagem da Síria pelos EUA… Tal banditismo está agravando a crise energética e o desastre humanitário na Síria”, disse ele, citando estatísticas do governo sírio que afirmam que “mais de 80% da produção diária de petróleo da Síria foi contrabandeada para fora do país pelas tropas de ocupação dos EUA” no primeiro semestre de 2022.

O nível de ganância dos EUA em roubar recursos da Síria é tão impressionante quanto sua “generosidade” em dar ajuda militar muitas vezes no valor de bilhões ou mesmo dezenas de bilhões de dólares.

“Quer os EUA dêem ou tomem, eles mergulham outros países em turbulência e desastre, e os EUA conseguem colher os benefícios de sua hegemonia e outros interesses”, disse. ele adicionou. “Este é o resultado da chamada “ordem baseada em regras” dos EUA.













Em 14 de janeiro, a agência estatal de notícias árabe síria de Damasco (SANA) informou que “um comboio composto por 53 tanques carregados com petróleo sírio roubado” foram trazidos da província de Hasakah do país para os EUA “bases em território iraquiano”, observando que a operação foi realizada ao lado de militantes curdos locais, que há muito recebem apoio americano. A agência também afirmou que 60 caminhões adicionais contrabandearam petróleo e trigo roubados para o Iraque no início deste mês.

“O direito à vida do povo sírio está sendo impiedosamente pisoteado pelos EUA. Com pouco petróleo e comida para gastar, o povo sírio está lutando ainda mais para sobreviver ao inverno rigoroso”, disse. Wang acrescentou, exigindo que “os EUA devem responder por seu roubo de petróleo.”

As forças dos EUA foram enviadas pela primeira vez para a Síria em 2014, começando com um contingente de operadores especiais seguidos por tropas terrestres mais convencionais no ano seguinte, a maioria incorporada a combatentes curdos no nordeste rico em petróleo do país. Embora o então presidente Barack Obama sustentasse que o desdobramento estava focado apenas no combate aos terroristas do Estado Islâmico (EI, anteriormente ISIS), Washington interveio há muito tempo na guerra da Síria contra grupos jihadistas, enviando e supervisionando incontáveis ​​carregamentos de armas para rebeldes que buscam derrubar o governo em Damasco. começando já em 2013.













Embora o envolvimento americano no conflito tenha diminuído sob o próximo governo, em 2019 o presidente Donald Trump disse algumas tropas dos EUA permaneceriam na Síria “pelo óleo”, sugerindo abertamente que Washington simplesmente “guarda” os recursos energéticos.

Relatórios subsequentes em 2020 revelariam mais tarde que o governo Trump havia aprovado um acordo entre uma empresa de energia dos EUA e as autoridades curdas que controlavam o nordeste da Síria para “desenvolver e exportar o petróleo bruto da região” – um contrato imediatamente condenado como “ilegal” por Damasco. No entanto, embora esse acordo específico tenha fracassado depois que o presidente Joe Biden assumiu o cargo, as autoridades sírias continuaram a acusar Washington de saquear seus recursos e cerca de 900 soldados americanos permanecem no país ilegalmente.