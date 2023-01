Liga Árabe desafiou Washington em foto – Lavrov – CMIO

O FM russo afirmou que diplomatas se reuniram para tirar fotos com ele contra a vontade dos EUA

O governo dos EUA pressionou outras nações a isolar diplomaticamente a Rússia, mas muitos recuaram, às vezes desafiando diretamente as instruções de Washington, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

O principal diplomata de Moscou compartilhou uma história de sua visita ao Egito em julho passado para falar perante a Liga Árabe. Os EUA e seus aliados tentaram, sem sucesso, impedir sua aparição ou encenar uma condenação concertada da Rússia pelos Estados membros sobre o conflito na Ucrânia, afirmou Lavrov, citando Ahmed Aboul Gheit, secretário-geral da organização.

Quando o esforço de lobby falhou, as nações ocidentais pediram aos delegados árabes “para pelo menos não tirar fotos com Lavrov – e não estou brincando,” ele disse.

“Para constar, após meu discurso, que durou mais de uma hora, cada um dos enviados me pediu para posar para uma foto”, disse. concluiu Lavrov.













O ministro russo, que compartilhou a história durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira, disse em sua opinião que o pedido ocidental de “sem foto” foi “humilhante” para as nações que o entregaram.

Ele elogiou os membros da Liga Árabe por desafiar o chamado, dizendo que tal ato “teria exigido muita coragem política, se algumas outras nações, inclusive na Europa, a adotassem.”

A administração do presidente dos EUA, Joe Biden, procurou isolar a Rússia diplomaticamente em eventos internacionais. Sua equipe planejou cuidadosamente para evitar uma possível interseção de Biden com o presidente russo, Vladimir Putin, durante uma cúpula dos líderes do G20 na Indonésia no ano passado. O trabalho parece ter sido desperdiçado, já que Putin optou por não ir e enviou Lavrov para representar a Rússia.