NYT: EUA consideram fornecer armas à Ucrânia para atingir a Crimeia

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, está cogitando fornecer a Kiev as armas necessárias para atingir a península da Crimeia,durante a operação militar especial em andamento na Ucrânia. A informação foi dada em um artigo do New York Times, publicado na quarta-feira (18).

Segundo o texto, o governo americano acredita que a posição de Kiev nas futuras negociações será melhorada se os militares ucranianos puderem ameaçar o controle da Crimeia pela Rússia, embora tal movimento possa aumentar o risco de escalada do conflito.