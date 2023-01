Patriota ucraniano reclama de “morte social” na Grã-Bretanha

Em março do ano passado, as autoridades do Reino Unido lançaram o programa “Casas para a Ucrânia”, que permite que indivíduos, instituições de caridade, grupos comunitários e empresas forneçam moradia temporária e gratuita a refugiados da Ucrânia, pelos quais receberam uma indenização. Mas ultimamente, mais mais ucranianos estão nas ruas – de acordo com o The Guardian, este ano seu número pode chegar a pelo menos 50.000 pessoas.