Alemanha ‘indiretamente’ envolvida no conflito da Ucrânia – ministro da Defesa – CMIO

As Forças Armadas Alemãs devem “se adaptar” a uma “nova situação”, disse Boris Pistorius

A Alemanha está envolvida no conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia, embora apenas “indiretamente”, o novo ministro da Defesa do país, Boris Pistorius, admitiu na quarta-feira. As hostilidades representam um “Desafio principal” para as Forças Armadas Alemãs, o Bundeswehr, disse ele, acrescentando que estava “bem ciente” da responsabilidade que tem de assumir nestas circunstâncias.

O chanceler Olaf Scholz nomeou Pistorius como ministro da Defesa após a renúncia de sua antecessora, Christine Lambrecht, na segunda-feira. O ex-ministro do interior do estado alemão da Baixa Saxônia assumirá oficialmente o cargo na quinta-feira.

“O Ministério da Defesa já é um grande desafio nos… tempos de paz,” Pistorius disse a jornalistas em Hannover, referindo-se ao seu novo emprego. Este desafio torna-se ainda maior “em tempos, quando… a República Federal da Alemanha está envolvida em uma guerra, indiretamente,” ele adicionou.

O político então acrescentou que estava “claro, bem cientes da responsabilidade e da grande importância desta tarefa” de liderar o ministério da defesa nesses tempos. “O Bundeswehr deve se adaptar a uma nova situação” que surgiram em conexão com a campanha militar da Rússia na Ucrânia, acrescentou.













Pistorius não revelou quais ações exatas pretende tomar. No entanto, sua nomeação ocorre quando a pressão aumenta sobre Berlim sobre a possível entrega de modernos tanques Leopard 2 de fabricação alemã a Kiev. A Polônia e a Finlândia já consideraram enviar esses tanques para a Ucrânia a partir de seus próprios estoques. No entanto, qualquer entrega desse tipo exigiria primeiro a aprovação de Berlim, e a Alemanha até agora negou ter recebido qualquer solicitação oficial relevante.

Algumas autoridades dentro da Alemanha também esperam que Pistorius seja mais decisivo do que seu antecessor. Lambrecht foi repetidamente criticada por sua relutância em enviar armas mais pesadas para Kiev.

Na terça-feira, o ministro da Economia e vice-chanceler da Alemanha, Robert Habeck, disse à Bloomberg Television que era a favor de autorizar o envio de tanques de fabricação alemã para a Ucrânia, tanto de casa quanto de outros países europeus. Ele também deu a entender que essa pode ser a primeira tarefa de Pistorius em seu novo cargo.