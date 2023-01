Casa Branca ofendida com as palavras de Lavrov sobre a decisão do Ocidente sobre a “questão russa”

A Casa Branca chamou de “insultosa”, “ridícula” e “absurda” as declarações do ministro das Relações Exteriores da Rússia , Sergei Lavrov, que chamou o objetivo da política ocidental de “a solução final da questão russa” e a comparou com as tentativas do líder da Alemanha nazista Adolf Hitler para destruir os judeus europeus.