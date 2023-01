Primeiro-ministro da Nova Zelândia faz anúncio surpresa – CMIO

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou sua renúncia, dizendo que cinco anos no cargo a deixaram exausta e que ela não tinha a energia necessária para continuar no cargo.

Ardern anunciou a decisão na tarde de quinta-feira, dizendo que refletiu sobre seu futuro como primeira-ministra durante as férias de verão para o parlamento da Nova Zelândia e determinou que prefere passar mais tempo com sua família.

“Estou saindo, porque com um papel tão privilegiado vem a responsabilidade. A responsabilidade de saber quando você é a pessoa certa para liderar e também quando não é”, ela disse aos participantes do retiro do Partido Trabalhista na cidade de Napier. “Eu sei o que esse trabalho exige. E sei que não tenho mais o suficiente no tanque para fazer justiça. É simples assim.”













Ardern deixará o cargo de primeiro-ministro até 7 de fevereiro, mas permanecerá como parlamentar eleitoral da região de Mount Albert, em Auckland, até abril.

“Isso me dará um pouco de tempo no eleitorado antes de partir e também poupará a eles e ao país uma eleição parcial”, disse. acrescentou Ardern.

Assumindo o cargo em 2017, Ardern é atualmente a chefe de estado feminina mais jovem do mundo. Ainda não está claro quem poderia substituí-la, no entanto, já que o vice-líder e chefe de finanças Grant Robertson disse que não buscaria o cargo, apesar de ser considerado um favorito imediato.

Os trabalhistas agora têm uma semana para determinar se outro candidato pode ganhar mais de dois terços de apoio entre os trabalhistas Caucus. Caso não conseguissem escolher um novo líder, a disputa se ampliaria para uma votação envolvendo todo o Partido Trabalhista. A próxima eleição geral está marcada para 14 de outubro.