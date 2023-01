Mídia: na Argentina, os criminosos sequestraram o avião e caíram após a decolagem

Moeda paraguaia e um boné de beisebol do clube de futebol paraguaio foram encontrados no local do acidente, junto com uma pistola e um telefone via satélite. Segundo o promotor, será extremamente difícil identificar os mortos, já que seus corpos foram totalmente queimados. Segundo uma versão, os criminosos eram integrantes de uma quadrilha de traficantes de um país vizinho, a distância do aeroclube até a fronteira com o Paraguai é de cerca de 150 quilômetros.