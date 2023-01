EUA tentam conter qualquer potência que ameace sua hegemonia e Brasil não é exceção, dizem analistas

“Há setores da economia americana que poderiam aceitar a compra desse etanol. Só que tem outra questão: os EUA são os maiores produtores de álcool do planeta, só que o deles é álcool de milho, não de cana. E o álcool do Brasil é mais eficiente, queima mais, tem poder de combustão muito maior do que o álcool de milho. Então, ele ganharia mercado dentro dos EUA. Há um lobby do cinturão do milho para que o congresso americano não aceite comprar mais do que uma cota álcool de cana”, explica Hage.