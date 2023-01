Alemanha quer que os EUA enviem tanques para a Ucrânia primeiro – WSJ – CMIO

Somente quando os EUA enviarem seus próprios tanques, Berlim aprovará a ida dos Leopardos para Kiev, disseram autoridades.

Como as exigências de Berlim para aprovar o envio dos principais tanques de batalha Leopard para Kiev ameaçavam fraturar a coalizão governista alemã, altos funcionários disseram que os EUA deveriam concordar em enviar seus tanques Abrams primeiro, de acordo com o Wall Street Journal.

Polônia, Finlândia e Dinamarca se ofereceram para enviar alguns dos Leopardos em sua posse para o exército ucraniano, mas tal movimento exigiria a permissão da Alemanha. Berlim ainda não recebeu nenhum pedido formal nesse sentido, disseram autoridades ao Journal.

“Altos funcionários alemães” disse à agência que a Alemanha estaria disposta a dar a aprovação, mas apenas se os EUA anunciassem que enviariam a Kiev alguns de seus próprios Abrams MBTs.

O chanceler Olaf Scholz descreveu a Alemanha como “estrategicamente interligados” com seus amigos e parceiros quando se tratava de decisões sobre como apoiar a Ucrânia. Questionado na quarta-feira sobre a situação do Leopard, Scholz disse ao Fórum Econômico Mundial em Davos que estava preocupado com a escalada do conflito na Ucrânia.

“Os ucranianos podem contar com o nosso apoio em sua luta corajosa, mas também é claro que queremos evitar que isso se transforme em uma guerra entre a Rússia e a OTAN”, disse. ele disse.













Embora insistindo que não são partes no conflito, os EUA e seus aliados também argumentaram que “A Rússia deve perder” e forneceu dinheiro a Kiev e uma série de armas cada vez mais pesadas.

A coalizão de Scholz está supostamente dividida sobre o assunto, com os Verdes e os Democratas Livres a favor de dar imediatamente Leopardos à Ucrânia, enquanto seus próprios Social-democratas estão relutantes. A ministra da Defesa, Christine Lambert, renunciou esta semana, em parte devido à controvérsia do tanque. Seu substituto, Boris Pistorius, admitiu na quarta-feira que a Alemanha estava “indiretamente” envolvido no conflito, mas não quis comentar o caso Leopard.

Conseguir tanques Abrams dos EUA há muito tempo é o objetivo do ministro da Defesa da Ucrânia, Aleksey Reznikov, que disse ao Politico em outubro que o Leopard era um trampolim nessa estrada.

De acordo com o mesmo veículo, Washington não está disposto a dar esse passo no momento, embora não por medo de antagonizar ainda mais a Rússia. Autoridades anônimas do Pentágono disseram ao Politico na quarta-feira que o problema é com o “desafios logísticos e de manutenção” do Abrams, uma máquina de 67 toneladas com um motor de turbina que consome muita gasolina.













Na segunda-feira, o Reino Unido anunciou que enviaria 14 de seus MBTs Challenger II, na esperança de estimular outros membros da OTAN a seguir o exemplo. O único esquadrão parece ser tudo o que o Exército britânico está disposto a poupar no momento, embora um parlamentar conservador tenha admitido na quarta-feira que Kiev precisa de centenas para realmente fazer a diferença.

Moscou alertou repetidamente o Ocidente de que o envio de armas para a Ucrânia apenas prolonga o inevitável e arrisca uma escalada. Questionado sobre os Challengers na segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse apenas que “esses tanques podem queimar e vão queimar como o resto.”