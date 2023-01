West ‘cansado’ da situação na Ucrânia – Polônia — CMIO

O primeiro-ministro polonês alertou os líderes ocidentais contra a perda de interesse em apoiar Kiev

O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, disse na quarta-feira que os apoiadores da Ucrânia parecem estar crescendo “um pouco cansado” e mostrando menos “emocional” envolvimento no conflito em andamento, apesar de um fluxo constante de armamento ocidental e outras ajudas para Kiev e pressão econômica sem precedentes sobre Moscou.

“Alguns meses atrás, as discussões estavam em um nível emocional diferente – e o interesse era diferente”, disse Morawiecki em entrevista à emissora estatal TVP, à margem do Fórum Econômico Mundial em Davos.

“O Ocidente, o mundo livre, está um pouco cansado e gostaria de viver uma vida normal”, disse. Morawiecki afirmou. “Hoje, vejo isso com muita clareza e quero alertar os líderes mundiais, porque a Rússia é paciente e procura aumentar seu controle sobre a Ucrânia no longo prazo.”

“Todo mundo gostaria de viver uma vida normal, mas se a Ucrânia cair, será uma vida normal?” ele argumentou, acrescentando que “felizmente” ele vê um “amplo consenso” sobre a questão da Ucrânia entre os líderes ocidentais em Davos.













Depois que a Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia em fevereiro passado, os EUA e seus aliados impuseram sanções sem precedentes a Moscou, congelando metade de suas reservas de ouro e moeda estrangeira e visando as exportações russas de energia. As restrições, no entanto, fizeram com que os preços da energia e o custo de vida subissem, provocando vários protestos em toda a Europa no ano passado.

As autoridades ucranianas prometeram lutar até que suas forças assumissem o controle de todo o território que o país considera seu, enquanto os líderes em Washington e na UE prometeram ajudar pelo tempo que for necessário. No entanto, de acordo com a pesquisa de opinião desta semana, cerca de metade das pessoas em nove países da UE são a favor de um fim rápido do conflito armado na Ucrânia, mesmo que isso signifique que Kiev teria que ceder algum território.

Os americanos também não consideram o conflito em andamento como sua principal prioridade, de acordo com uma pesquisa da Morning Consult divulgada em dezembro. Os democratas se preocupam mais com coisas como mudança climática e prevenção de outra pandemia global, enquanto os republicanos desejam que o governo se concentre na imigração, terrorismo e tráfico de drogas. O apoio à Ucrânia ficou apenas em sexto lugar entre os democratas e em décimo entre os republicanos.

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, disse em julho que ajudar seu país deveria ser mais importante para os americanos do que as preocupações domésticas, alegando que a inflação e o coronavírus são “nenhuma coisa” em comparação com a luta da Ucrânia e exortando os americanos a fazer sacrifícios e apoiar a ajuda a Kiev “até vencermos.”













Desde o início do conflito, a Polónia tornou-se um centro chave para a transferência de ajuda militar para a Ucrânia. Dirigindo-se ao WEF na quarta-feira, o presidente polonês Andrzej Duda pediu mais entregas de armas pesadas e munições para a Ucrânia, dizendo que o país pode não continuar a existir de outra forma.

Moscou alertou repetidamente o Ocidente de que o envio de armas a Kiev apenas prolonga os combates e aumenta o risco de um confronto direto entre a Rússia e a OTAN. Os EUA e seus aliados insistem que não fazem parte do conflito, mas seus líderes políticos disseram repetidamente em público que “A Rússia deve perder” e empenhados em trabalhar para esse objetivo.