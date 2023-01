A esposa de Zelensky comentou a carta do marido ao chefe da China

Também no G20, Zelensky disse que “não haverá” Minsk-3 “, o secretário de imprensa do presidente da Rússia , Dmitry Peskov, disse em comentário à RIA Novosti que tais palavras “confirmam absolutamente” a posição de Kyiv sobre a falta de vontade de negociar. Além disso, comentando 10 pontos de Zelensky, o ministro das Relações Exteriores da Rússia , Sergei Lavrov, disse que a Rússia não falaria com ninguém com base nessa “fórmula de paz”.