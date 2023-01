Parlamento da UE exige que guarda iraniano seja nomeado ‘grupo terrorista’ – CMIO

O Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos (IRGC) de elite do Irã foi acusado de reprimir protestos em casa e fornecer drones para a Rússia

O Parlamento Europeu exortou a UE e seus estados membros na quarta-feira a designar oficialmente o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irã como uma organização terrorista. A chamada foi incluída em uma emenda ao relatório do órgão sobre a política externa e de segurança comum.

A alteração do IRGC recebido o apoio de 598 eurodeputados de um total de 638 que participaram da votação, de acordo com o eurodeputado sueco Charlie Weimers, cuja facção conservadores e reformistas a introduziu. Apenas nove deputados votaram contra, enquanto 31 se abstiveram.

Apesar de não vinculativo, o documento “apela à UE e aos seus Estados-Membros para incluir o IRGC na lista de terroristas da UE.” Os autores da emenda acusado o ramo de elite das forças armadas iranianas de “atividade terrorista” bem como de “repressão aos manifestantes” e “fornecimento de drones para a Rússia.”

Nem Bruxelas nem nenhuma das capitais membros da UE responderam ao apelo até agora. A presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen, já havia apoiado a ideia. Ela acusou o Irã de “atroz e horrível” quebrar “direitos humanos fundamentais” em casa, falando com jornalistas à margem do Fórum Econômico Mundial na estação de esqui suíça de Davos.













Teerã criticou a ação do PE como uma demonstração de “fraqueza” e a disposição do Ocidente de agir fora das normas do direito internacional.

“Alguns no Ocidente querem fazer algo fora das regras internacionais e descrevem uma força oficial (o IRGC) como terrorista, e isso mostra sua fraqueza intelectual, moral e política”, disse. O ministro do Interior iraniano, Ahmad Vahidi, disse na quarta-feira, antes da votação. Ele também disse que Teerã não trata esse movimento como uma questão de preocupação.

Tel Aviv correu para saudar a decisão, no entanto. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, disse na quarta-feira que adicionar o IRGC à lista de terroristas da UE “será um passo importante na luta contra o regime iraniano.” Ele também rotulou o ramo das forças armadas iranianas de “maior organização terrorista do mundo“ e afirmou que repetidamente apontou para a necessidade de lutar “o regime iraniano” No dele “muitas conversas sobre políticas” com autoridades estrangeiras.

Londres também planejava designar o IRGC como um grupo terrorista, criminalizando todo apoio à força, informou o jornal britânico Telegraph no início deste mês. Os EUA designaram o IRGC como um grupo terrorista em 2019 e sancionaram várias autoridades iranianas. Em resposta, o Irã sancionou vários indivíduos e entidades dos EUA.